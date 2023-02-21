Фінансові новини
- |
- 21.02.23
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та жителів регіонів, де ведуться бойові дії
17:49 21.02.2023 |
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді спростити умови погашення кредитів для громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій або тимчасово окупованих територій.
"За результатами опрацювання звернень громадян до Мінреінтеграції було виявлено проблему нарахування непропорційно великих процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або внутрішні переселенці", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Тому в законопроєкті пропонується на період воєнного стану запровадити обов'язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи; постійно проживають або виїхали з території, де ведуться (велися) бойові дії, чи ТОТ.
Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо: державна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім'ї; споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.
Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.
Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
ТОП-НОВИНИ
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
|В «Укрнафті» виявили нестачу сотень тисяч тонн нафти і борги за паливо на 20 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін зміг знизити ставки за облігаціями завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП
|Споживчі настроїв українців у січні трохи погіршилися – дослідження
|Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та жителів регіонів, де ведуться бойові дії
|В Україні утримується тенденція до зниження цін на АЗС
|Ринок автогазу поляризується під впливом дешевого ресурсу
|Орендна активність на ринку офісної нерухомості Києва знизилася вп'ятеро - CBRE
Бізнес
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі