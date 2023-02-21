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Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та жителів регіонів, де ведуться бойові дії

17:49 21.02.2023 |

Право

 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді спростити умови погашення кредитів для громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій або тимчасово окупованих територій.

"За результатами опрацювання звернень громадян до Мінреінтеграції було виявлено проблему нарахування непропорційно великих процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або внутрішні переселенці", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Тому в законопроєкті пропонується на період воєнного стану запровадити обов'язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи; постійно проживають або виїхали з території, де ведуться (велися) бойові дії, чи ТОТ.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо: державна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім'ї; споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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