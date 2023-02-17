Фінансові новини
- |
- 17.02.23
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
14:37 17.02.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Законопроєктом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів, що передбачатимуть:
* запровадження можливості здійснення судочинства в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, що зумовлюють загрозу життю, здоровʼю та безпеці судді;
* закріплення можливості свідка, перекладача, спеціаліста, експерта, секретаря судового засідання брати участь у засіданні в режимі відеоконференції, приведення у такому засіданні до присяги поза межами суду технічними засобами;
* ухвалення судових рішень з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі, введення можливості проведення зборів кредиторів у справах про банкрутство в режимі відеоконференції, а також спрощення порядку та скорочення строку розгляду справ щодо стягнення заборгованості за договором, укладеним у письмовій чи електронній формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ТОП-НОВИНИ
|США підтримують завдання ударів по військових об'єктах Росії у Криму, - Держдеп
|Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки для України майже на 7 млрд євро
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Засідання в режимі онлайн. Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
|За тиждень із українських портів вийшли 25 суден із майже мільйоном тонн зерна
|Голова ВС каже, що є пропозиція розглядати справи про захист інвестицій в окремому суді
|США започаткували проєкт для підвищення підзвітності Рахункової палати України
|Україна в січні-2023 скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж ушестеро до січня-2022
|Нафта готується до тижневих збитків через побоювання щодо підвищення ставок та надлишку пропозиції
Бізнес
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу