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АНАЛІТИКА

В Україні почали розсилати повістки до суду через Viber

23:11 15.02.2023 |

Право, Україна

 

Держпідприємство "Інформаційні судові системи" випустило оновлену версію програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів із учасниками процесу, повідомляє Державна судова адміністрація України.

"Ідеться про розширення способів надсилання судових повісток і викликів у вигляді електронних повідомлень. Так, з 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що реалізація цієї ініціативи повною мірою відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована насамперед на економію коштів бюджету. Так, середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5-6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум). Алгоритм дій: за замовченням, система документообігу намагається відправити повістку через месенджер, в разі неможливості такої відправки, повістка відправляється як SMS.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток - з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн або 42%. Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок. Маю абсолютне переконання, що надалі активне використання цього та всіх інших, більш економних, способів доставки повісток принесе дуже швидку і відчутну економію Україні", - зазначив виконувач обов'язків генерального директора Микола Козлов.

На його думку, на користь економічного ефекту електронних каналів комунікації свідчить і той факт, що якщо всі повістки, які за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, це обійшлося б бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн це коштувало б 160 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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