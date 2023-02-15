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У Верховній раді запропонували запровадити штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин у автомобілях
14:06 15.02.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону , зареєстрований у ВР.
Ініціаторами запровадження нових штрафів стали народні депутати Олександр Юрченко та Антоніна Славицька. Вони зазначають, що в Україні "спостерігається практика, особливо серед жінок, під час керування транспортним засобом тримати на колінах, руках або руках собак невеликих порід".
У пояснювальній записці також йдеться, що тварина може відволікати водія або заважати керуванню транспортним засобом.
Крім того, депутати вважають, що у разі раптової зупинки чи зіткнення відсутність спеціальних засобів для перевезення чи надійних кріплень перетворює тварину на "снаряд", який може травмувати пасажирів. Також це може призвести до травмування чи загибелі тварини.
"Приміром, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг", - йдеться у документі.
У проекті закону пропонується зобов'язати водіїв перевозити своїх улюбленців у такий спосіб, який не завадить керуванню транспортним засобом та дотриманню водієм правил дорожнього руху. Однак, яким саме чином це має відбуватися, у документі не уточнюється.
При цьому за порушення правил перевезення тварин нардепи пропонують запровадити адміністративну відповідальність, а саме - штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 грн., а при повторному порушенні протягом року - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів - 850 грн.
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