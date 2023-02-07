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Рада скоротила строки перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів

13:10 07.02.2023 |

Право

 

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 7 лютого, ухвалила законопроєкт №6085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Одне з положень законопроєкту передбачає скорочення строку податкових перевірок у разі відшкодуванні ПДВ з 60 до 30 днів.

"Рада підтримала зміни до Податкового кодексу про скорочення строків перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів", - написав у Telegram заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Скорочення термінів перевірок покликане вдосконалити систему адміністрування податкових накладних.

Законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.

Наразі, згідно зі статтею 200.11 Податкового кодексу, контрольний орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації (або за днем її фактичного подання) провести документальну перевірку платника податку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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