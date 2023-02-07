Фінансові новини
- |
- 07.02.23
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада скоротила строки перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів
13:10 07.02.2023 |
Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 7 лютого, ухвалила законопроєкт №6085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Одне з положень законопроєкту передбачає скорочення строку податкових перевірок у разі відшкодуванні ПДВ з 60 до 30 днів.
"Рада підтримала зміни до Податкового кодексу про скорочення строків перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів", - написав у Telegram заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Скорочення термінів перевірок покликане вдосконалити систему адміністрування податкових накладних.
Законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.
Наразі, згідно зі статтею 200.11 Податкового кодексу, контрольний орган має право протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації (або за днем її фактичного подання) провести документальну перевірку платника податку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Малюк став повноцінним головою СБУ. Чим відомий борець з «агентурою в рясах»
|Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар
|Заміна для Резнікова. Чому Банкова неправильно рятує Міноборони
|Бюро економічної безпеки можуть ліквідувати, – Арахамія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попит на нові автобуси в Україні в січні зріс більш ніж удвічі - «Укравтопром»
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель
|Середні ціни на всі види пального знизилися
|Рада скоротила строки перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів
|Нафта дорожчає на тлі прогнозів щодо Китаю та побоювань стосовно пропозиції після землетрусу в Туреччині
|Великий бізнес у січні сплатив до місцевих бюджетів майже ₴882 мільйонів
Бізнес
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів