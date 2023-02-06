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Рада ратифікувала угоду для відкриття офісу ОЕСР в Україні
16:21 06.02.2023 |
Верховна Рада ратифікувала угоду між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо привілеїв, імунітету та пільг, наданих для відкриття Офісу організації в Україні.
За прийняття відповідного урядового законопроєкту в цілому проголосували 317 народних депутатів, повідомив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на врегулювання питань, що стосуються або виникають у звʼязку зі створенням та належним функціонуванням Офісу ОЕСР в Україні.
Як повідомлялося, у липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. У жовтні ОЕСР визнала Україну потенційним членом організації.
Вже у грудні Україна та Організація економічного співробітництва та розвитку підписали оновлену Угоду про привілеї та імунітети, яка розпочинає відкриття офісу ОЕСР у Києві.
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