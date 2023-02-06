Рада скасувала податки на ввезення безпілотників та тепловізорів

Верховна Рада прийняла два закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита ввезені в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Рада схвалила наші законопроекти №8360/8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та, за зверненням волонтерських організацій, додали рації. Одразу в цілому. "За" 331 та 326 голосів", - написав Железняк.

Він уточнив, що ухвалені закони також мають зняти всі бюрократичні обмеження для ввезення цих важливих для оборони товарів у поштових експрес-відправленнях.

Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів України дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів.

Раніше ряд відомих волонтерів закликали спростити ввезення в Україну цивільних дронів Mavic для військових. Вони пояснювали, що влада ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів".

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки", додавши, що Міноборони їх офіційно не закуповує.