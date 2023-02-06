Зеленський підписав закон про позбавлення грального бізнесу податкових пільг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На 19-й день мій законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг нарешті підписаний президентом. Норма вступає в силу через день після опублікування", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з інформацією у картці відповідного законопроєкту №8079, Верховна Рада ухвалила цей документ 12 січня, спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його 19 січня і тоді ж передав на підпис главі держави.

Як зазначається в пояснювальній записці, за час дії пільги станом на 31 серпня 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшли вісім суб'єктів грального бізнесу. Водночас двоє з них, попри активне провадження діяльності, взагалі не сплачували єдиного податку, податку на прибуток, податку на майно в частині земельного податку та ПДВ у 2022 році.

Уточнюється, що серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків після переходу на спрощену систему впала майже удев'ятеро - із 200 тис. грн до приблизно 23 тис. грн за день.

"Також є зміни про покращення ситуації з податковими накладними: зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в 2-5 разів (з 10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% суми ПДВ). Продовження часу роботи електронних сервісів для реєстрації накладних з 8:00 до 20:00. Продовження термінів реєстрації податкових накладних на 3-5 днів. Операційний день для реєстрації ПН/розрахунків корегування подовжено з 00:00 до 24:00. Якщо у визначені терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, ПН автоматично реєструється в Єдиному реєстрі", - додав Желєзняк.