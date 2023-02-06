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Зеленський підписав закон про позбавлення грального бізнесу податкових пільг
13:49 06.02.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"На 19-й день мій законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг нарешті підписаний президентом. Норма вступає в силу через день після опублікування", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Згідно з інформацією у картці відповідного законопроєкту №8079, Верховна Рада ухвалила цей документ 12 січня, спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його 19 січня і тоді ж передав на підпис главі держави.
Як зазначається в пояснювальній записці, за час дії пільги станом на 31 серпня 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшли вісім суб'єктів грального бізнесу. Водночас двоє з них, попри активне провадження діяльності, взагалі не сплачували єдиного податку, податку на прибуток, податку на майно в частині земельного податку та ПДВ у 2022 році.
Уточнюється, що серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків після переходу на спрощену систему впала майже удев'ятеро - із 200 тис. грн до приблизно 23 тис. грн за день.
"Також є зміни про покращення ситуації з податковими накладними: зменшення штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в 2-5 разів (з 10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% суми ПДВ). Продовження часу роботи електронних сервісів для реєстрації накладних з 8:00 до 20:00. Продовження термінів реєстрації податкових накладних на 3-5 днів. Операційний день для реєстрації ПН/розрахунків корегування подовжено з 00:00 до 24:00. Якщо у визначені терміни платнику не надходить квитанція з рішенням, ПН автоматично реєструється в Єдиному реєстрі", - додав Желєзняк.
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