В Україні планують заборонити одноразову пластикову продукцію

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, який обмежує (забороняє) виробництво та обіг в Україні пластикової продукції одноразового використання.

Про це повідомляє пресслужба комітету, передає Укрінформ.

Наголошується, що розгляд питання щодо законопроєкту про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України (реєстр. № 6077 від 21.09.2021) відбувся під час засідання комітету 1 лютого 2023 р.

«За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу, з урахуванням пропозицій Комітету, відповідно до вимог частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України», - йдеться в повідомленні.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає обмежити виробництво, ввезення на митну територію України, введення в обіг та розповсюдження на території країни окремих видів пластикової продукції одноразового використання та оксорозкладної пластикової продукції.

Крім того, встановлюються вимоги щодо маркування окремих видів такої продукції та визначення видів продукції, для яких таке маркування є обов'язковим.

Документом пропонується запровадити державний ринковий нагляд та контроль пластикової продукції одноразового використання.

Як повідомлялося, 7 червня Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Документ спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.