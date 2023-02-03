Комітет Ради підтримав законопроєкти про розмитнення авто у «Дії» для 1-го читання під час зауважень Мінфіну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні 2 лютого рекомендував прийняти за основу законопроєкти №7466 та №7468, згідно з якими митне оформлення транспортних засобів (МС) здійснюватиметься через додаток "Дія" та за новою формулою, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Була дуже палка та важка дискусія. Особливо мене турбують обґрунтовані зауваження Мінфіну щодо втрат, тому я взагалі не проголосував", - написав він у телеграм-каналі.

Нардеп уточнив, що законопроєкти підтримав 21 член Комітету, а утрималися троє.

Згідно з оприлюдненою презентацією, вартість розмитнення тепер залежатиме від об'єму та типу двигуна, року випуску машини та її марки (якщо автомобіль ексклюзивний). Виходячи з формули, суттєво подешевшає розмитнення нових гібридних автомобілів. Зазначається, що за новими правилами розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю EUR15 тис. коштуватиме власнику EUR1,86 тис., тоді як поточна система передбачає платіж у EUR4,92 тис.

Водночас подорожчає розмитнення дворічного дизельного авто вартістю EUR17 тис. на 3,3 л: з EUR6,23 тис. до EUR7,84 тис., тоді як за нове бензинове авто об'ємом 1,6 л вартістю EUR10 тис. доведеться доплатити EUR4, 22 тис. замість сьогоднішніх майже EUR3,3 тис.

Наразі при митному оформленні береться до уваги вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій та містить корупційні ризики.

Згідно з опублікованою інформацією, для проходження процедури після придбання авто власнику потрібно буде авторизуватися в "Дії", зазначити vin-код та внести дані про автомобіль. Додаток розрахує суму митних платежів, після чого власнику авто потрібно буде їх заплатити та підписати декларацію. Автоматична система митного оформлення (АСМО) сформує та надішле митну декларацію.

Коли автомобіль буде на кордоні, інспектору залишиться лише перевірити митну декларацію, документи та авто, після чого банк здійснить списання грошей і машина заїде на територію України.

Як повідомлялося раніше з посиланням на дані Держмитслужби, у 2019 році було оформлено 544 тис. ТЗ, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (автомобілі легкові та інші МТС, призначені головним чином для перевезень людей, включно з вантажопасажирськими автомобілями-фургонами) та гоночні авто, тоді як у 2020 році - 481,4 тис. Надходження до державного бюджету становили 45,1 млрд грн у 2019 році та 43,4 млрд грн у 2020 році.