Фінансові новини
- |
- 30.01.23
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про сплату податків і комуналки електронними грошима
17:04 30.01.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)", який легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.
Як зазначається у законі, сплачувати податки та комунальні платежі можна буде електронними грошима, але є один нюанс. Це можна буде робити тільки після завершення/скасування режиму воєнного стану, оскільки на час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений.
Згідно із пояснювальною запискою, депутати передбачили можливість сплати електронними грошима податків і зборів, комунальних послуг; здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку І-ІІІ груп.
При цьому вимоги щодо можливості відкриття та ведення рахунків у електронних грошах поширюються виключно на клієнтів, які стали на облік у контролюючих органах. Законодавці таким чином планують зробити всі платежі в Україні більш прозорими та звузити можливості для уникнення оподаткування.
Крім того, законопроєкт прирівнює до доходів, що підлягають оподаткуванню, доходи надавачів платіжних послуг, а також подовжує термін для переліцензування операторів платіжних послуг з 1 лютого до 1 травня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
|Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Newsweek розповів про цінність українського титану для майбутнього стримування РФ та Китаю
|Мінекономіки прогнозує зростання ВВП та поступову девальвацію гривні
|Зеленський підписав закон про сплату податків і комуналки електронними грошима
|Експорт агропродукції «зерновим коридором» впав на третину за тиждень
|Energy Community створило в Україні Центр для моніторингу енергоринку
|За воєнний 2022 рік 83% компаній-членів Європейської бізнес-асоціації зіткнулися з падінням доходів у доларах США
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela