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Кабмін схвалив законопроєкт по скасуванню «спрощенки з 2%» із 1 липня

22:21 27.01.2023 |

Право

 

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив законопроєкт, який, зокрема, передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Законопроєктом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня 2023 року зокрема:

* можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

* можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;

* зупинення проведення документальних перевірок;

* зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

* незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.
За матеріалами: Економічна правда
 

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