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Кабмін дозволив біженцям реєструвати розлучення через посольства

16:35 24.01.2023 |

Право

 

Кабінет міністрів дозволив закордонним дипломатичним установами України надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру актів цивільного стану громадян.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це дасть дипломатичним представництвам проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.

Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.

"Таким чином, українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України", - зазначається у повідомленні.

Відповідні дипломатичні установи будуть визначені Міністерством закордонних справ. Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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