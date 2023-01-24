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АНАЛІТИКА

У Верховній Раді ініціюють внесення норми про презумпцію невинуватості платника податків до Податкового кодексу

12:01 24.01.2023 |

Право

 

Народний депутат Дмитро Разумков (позафракційний) ініціює законопроєкт, що закріплює у Податковому кодексі презумпцію невинуватості платника податків.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення презумпції невинуватості платника податків" буде зареєстровано у Верховній Раді найближчим часом.

Зокрема, законопроєкт пропонує до Податкового кодексу внести норму щодо презумпції невинуватості платника податків.

Автор законопроєкту також пропонує встановити у Податковому кодексі у ст. 80 "Порядок проведення фактичної перевірки" положення, згідно з яким контролюючі органи можуть перешкоджати господарським операціям лише у випадках прямо передбачених Податковим кодексом України та зобов'язані не допускати необґрунтованого перешкоджання господарській діяльності.

Крім цього, законопроєкт передбачає запровадження автоматичної реєстрації податкової накладної, якщо протягом 30 днів після її неприйняття не ухвалено рішення про наявність податкового правопорушення.

Відповідно до супровідних документів, ухвалення цього законопроєкту та його реалізація підвищить інвестиційну привабливість України як юрисдикції з чітко закріпленими правами платника податків.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, в Податковому кодексі України досі прямо не встановлено принцип презумпції невинуватості платника податків і не закріплено як право платника податків, а через недосконале законодавство контролюючі органи можуть необґрунтовано втручатися у господарську діяльність підприємства під час перевірки та фактично діяльності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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