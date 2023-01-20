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АНАЛІТИКА

Кабмін пропонує заборонити в Україні церкви, керовані з Росії

21:45 19.01.2023 |

Право, Політика

 

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді заборонити діяльність релігійних організацій, керівний центр яких розміщується в державі-агресорі, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Відповідний законопроєкт зареєстровано за номером 8371, але його тексту наразі немає на сайті українського парламенту.

Як зазначає Мельничук, законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про свободу совісті та релігійні організації" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", які унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розміщується за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Документ спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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