Фінансові новини
- |
- 12.01.23
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети
18:21 12.01.2023 |
Верховна Рада схвалила законопроєкт про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідні зміни до Податкового кодексу.
За прийняття відповідних законопроєктів №8286 та №8287 у першому читанні проголосували 242 та 231 народний депутат відповідно, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри. У тому числі у громадян буде можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції", - уточнив депутат.
Він зауважив, що до другого читання ці законопроєкти потребуватимуть значного доопрацювання.
Як повідомлялося, ці законопроєкти передбачають запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування - QR-кодом.
Такий QR-код підтверджуватиме сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволить ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
ТОП-НОВИНИ
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
|Рада суддів обрала ще двох членів ВРП
|4 замість 41. Навіщо Зеленський припинив громадянство Медведчука, Деркача та ще двох нардепів-зрадників
|До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Рада підтримала запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети
|Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, за яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима
|Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями
|Рада ухвалила закон для повернення в Україну валютної виручки від експорту зерна
|Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
|Рада підтримала ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ
Бізнес
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік