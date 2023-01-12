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АНАЛІТИКА

Рада підтримала запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети

18:21 12.01.2023 |

Право

 

Верховна Рада схвалила законопроєкт про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідні зміни до Податкового кодексу.

За прийняття відповідних законопроєктів №8286 та №8287 у першому читанні проголосували 242 та 231 народний депутат відповідно, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Розробляти систему та впроваджувати буде Мінцифри. У тому числі у громадян буде можливість перевірити через "Дію" оригінальність продукції", - уточнив депутат.

Він зауважив, що до другого читання ці законопроєкти потребуватимуть значного доопрацювання.

Як повідомлялося, ці законопроєкти передбачають запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування - QR-кодом.

Такий QR-код підтверджуватиме сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволить ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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