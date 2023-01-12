Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, за яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4366, за яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі в четвер.

За словами парламентарія, таке рішення дасть можливість легалізувати електронні гроші.

Крім того, за його словами, згідно з документом, рахунки електронних «гаманців» прирівнюються до банківських рахунків.

Як нагадав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, на час війни в Україні обіг електронних грошей обмежений.

