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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, за яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима
17:55 12.01.2023 |
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4366, за яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму телеграм-каналі в четвер.
За словами парламентарія, таке рішення дасть можливість легалізувати електронні гроші.
Крім того, за його словами, згідно з документом, рахунки електронних «гаманців» прирівнюються до банківських рахунків.
Як нагадав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, на час війни в Україні обіг електронних грошей обмежений.
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