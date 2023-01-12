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Рада визначила порядок проходження військової служби іноземцями
Верховна Рада визначила порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх військових формуваннях.
Ухвалення відповідного законопроєкту №8098 на пленарному засіданні в четвер у цілому підтримав 321 народний депутат, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Як зазначається в пояснювальній записці, з початку російсько-української війни багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну зі зброєю в руках. З цією метою ухвалювалася низка законів, за якими встановлювалися підстави та порядок проходження служби іноземними громадянами та особами без громадянства України, а також про надання цим особам правових підстав для перебування на території України.
Однак при внесенні змін до законодавства зазначалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України (ЗСУ), і не були внесені утворені при Нацгвардії України підрозділи. Саме таким підрозділом є полк "Азов", де служить багато іноземних громадян. У зв'язку з цим військовослужбовці - іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку "Азов", не мають змоги легально перебувати на території України та в майбутньому не зможуть отримати українське громадянство.
Законопроєкт №8098 передбачає внесення відповідних змін до законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про Національну гвардію України".
Крім того, в законі "Про імміграцію" пропонується розширити квоти, які дають підстави для надання дозволу на імміграцію іноземцям та особам без громадянства, які ще не прослужили три роки в ЗСУ та інших військових формуваннях, проте під час служби дістали поранень, що не дозволяють їм через стан здоров'я продовжити проходження військової служби.
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