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АНАЛІТИКА

Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу

17:36 12.01.2023 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні у четвер, 12 січня, ухвалила закон "Про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування".

За прийняття відповідного законопроєкту №8079 у другому читанні проголосували 303 народних депутати, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Закон скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

"У фінальній редакції він вступає в силу одразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування", - зауважив Железняк.

Як повідомялося, за даними депутата, за час існування пільгового 2%-го податку гральний бізнес та лотереї, які ним скористалися, заплатили лише 53,6 млн грн податків.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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