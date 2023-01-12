Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВР ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health

16:56 12.01.2023 |

Право

 

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом щодо участі України у програмі EU4Health.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0171 на пленарному засіданні в четвер у цілому підтримали 310 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, метою програми EU4Health є покращення та зміцнення здоров'я населення європейських країн, сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань, захисту людей від серйозних транскордонних загроз, покращення наявності, доступності та цінової доступності лікарських засобів.

Прогнозується, що участь України у програмі дасть змогу краще підготувати вітчизняну систему охорони здоров'я до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію з Євросоюзом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0419  0,02 0,05 40,6968  0,05 0,11
EUR 41,9732  0,02 0,06 43,0419  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес