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ВР ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health
16:56 12.01.2023 |
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом щодо участі України у програмі EU4Health.
Ухвалення відповідного законопроєкту №0171 на пленарному засіданні в четвер у цілому підтримали 310 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Згідно з пояснювальною запискою, метою програми EU4Health є покращення та зміцнення здоров'я населення європейських країн, сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань, захисту людей від серйозних транскордонних загроз, покращення наявності, доступності та цінової доступності лікарських засобів.
Прогнозується, що участь України у програмі дасть змогу краще підготувати вітчизняну систему охорони здоров'я до європейських стандартів та полегшить секторальну інтеграцію з Євросоюзом.
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