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ВР пропонують ліквідувати Раду суддів України - законопроєкт

11:47 10.01.2023 |

Право, Політика

 

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ліквідувати Раду суддів України та посади голів судів.

Відповідний законопроєкт №8342 зареєстровано в парламенті 10 січня, але його тексту на сайті Верховної Ради наразі немає.

Водночас у Центрі протидії корупції (ЦПК) зазначили, що законопроєкт з'явився як ніколи вчасно, адже 11 січня розпочнеться з'їзд суддів, на якому мають обрати вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП), що є необхідною умовою виконання однієї з семи умов для відкриття переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

Співавторами законодавчої ініціативи стали керівник парламентського комітету з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна ("Слуга народу"), керівниця фракції "Голос" Олександра Устінова, а також нардепи Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") та Роман Грищук ("Слуга народу").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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