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Зеленський підписав закон про електронні довірчі послуги та е-ідентифікацію

17:16 30.12.2022 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації (законопроєкт №6173).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Закон пришвидшує інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу та наближає положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг", - зазначили у Мінцифри.

На переконанням міністерства, це дасть змогу українцям використовувати кваліфіковані підписи, отримані в ЄС, щоб мати послуги в Україні. А також спростить електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Як повідомлялось, законопроєкт №6173 Верховна Рада підтримала у другому читанні в грудні 2022 року. В його межах близько 90 українських законів буде приведено у відповідність до європейських норм.
 

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