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ВР пропонують удосконалити процедуру примусового відчуження майна під час війни

17:19 27.12.2022 |

Право

 

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді вдосконалити правове регулювання примусового відчуження майна в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроект №8312 зареєстровано у парламенті у вівторок.

Він передбачає, зокрема, здійснення оцінки такого майна, складання актів примусового відчуження, надання документів щодо оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню, власникам такого майна або уповноваженим ними представникам.

Водночас ініціатори документа вважають за необхідне надати Міністерству оборони України як центральному органу управління Збройними силами України повноваження на управління вилученим майном, а саме - корпоративними правами (частками, акціями).

Серед авторів законопроєкту - члени фракції "Слуга народу", зокрема Олександр Завітневич, Сергій Кузьміних, Мар'яна Безугла та Єгор Чернєв.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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