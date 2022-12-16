Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

22:28 15.12.2022 |

Право

 

Група народних депутатів зареєструвала пакет законопроєктів, які спрямовані на врегулювання обігу підакцизних товарів і передбачають запровадження електронної марки акцизного податку у вигляді QR-коду, який наноситиметься на товар, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер.

"Разом із колегами зареєстрували розроблений із (віцепрем'єром - главою Мінцифри) Михайлом Федоровим пакет законопроєктів щодо врегулювання обігу підакцизних товарів", - написав він у телеграм-каналі.

Відповідні законопроєкти №8286, №8287 і № 8288 зареєстровано у Верховній Раді в четвер.

За словами Гетманцева, використання QR-коду дасть змогу не витрачатися на паперові марки та убезпечитися від підробок.

Також нардепи пропонують упровадити електронну систему обігу підакцизних товарів для того, щоб кожен споживач міг перевірити, чи реалізовують йому контрафакт.

Голова профільного комітету зазначив, що ці законопроєкти переведуть з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростять облік і "поборять тінь".

Серед ініціаторів законопроєкту також Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Анна Колісник, Олег Марусяк, Ірина Аллахвердієва (всі троє - "Слуга народу").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3911  0,03 0,09 40,1654  0,03 0,08
EUR 41,2521  0,14 0,34 42,3286  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес