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Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду
22:28 15.12.2022 |
Група народних депутатів зареєструвала пакет законопроєктів, які спрямовані на врегулювання обігу підакцизних товарів і передбачають запровадження електронної марки акцизного податку у вигляді QR-коду, який наноситиметься на товар, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер.
"Разом із колегами зареєстрували розроблений із (віцепрем'єром - главою Мінцифри) Михайлом Федоровим пакет законопроєктів щодо врегулювання обігу підакцизних товарів", - написав він у телеграм-каналі.
Відповідні законопроєкти №8286, №8287 і № 8288 зареєстровано у Верховній Раді в четвер.
За словами Гетманцева, використання QR-коду дасть змогу не витрачатися на паперові марки та убезпечитися від підробок.
Також нардепи пропонують упровадити електронну систему обігу підакцизних товарів для того, щоб кожен споживач міг перевірити, чи реалізовують йому контрафакт.
Голова профільного комітету зазначив, що ці законопроєкти переведуть з 1 січня 2024 року облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростять облік і "поборять тінь".
Серед ініціаторів законопроєкту також Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Анна Колісник, Олег Марусяк, Ірина Аллахвердієва (всі троє - "Слуга народу").
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