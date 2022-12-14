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Рада ратифікувала угоду, що дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar
22:55 13.12.2022 |
Верховна Рада у вівторок ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що ця угода дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar.
"Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Bayraktar", - зазначав Шмигаль.
Угода була підписана президентами двох країн ще в лютому, до початку повномасштабного вторгнення РФ.
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва.
Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.
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