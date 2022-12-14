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Рада відтермінувала створення товариствами наглядових рад до закінчення війни
22:32 13.12.2022 |
Верховна Рада відклала створення професійними учасниками ринку наглядових рад до закінчення воєнного стану; функції нагляду на цей час можна покласти на загальні збори учасників.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
"Верховна Рада Україна сьогодні, 13 грудня 2022 року, прийняла рішення про відтермінування норми щодо створення товариствами наглядової ради з 01.01.2023, яка зазначена у перехідних положеннях Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", - йдеться в повідомленні.
Відтепер професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків можуть прийняти на загальних зборах учасників рішення про тимчасове покладення функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників.
Однак ця норма діє лише на час воєнного стану і не більш як 90 днів після його припинення або скасування.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг. Це відкриває перед учасниками ринку ширші можливості залучати клієнтів завдяки використанню цифрових технологій ідентифікації та електронного обміну цифровими даними.
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