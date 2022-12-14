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АНАЛІТИКА

Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ

22:29 13.12.2022 |

Право

 

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За "енергетичні" закони проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:

* На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року.

* Громадянам дозволили зберігати паливо без ліцензії до 2000 к. с. Про великі обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову.

* Скасували технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита, ця ж норма зачепить і ввезення обладнання для відновлення енергії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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