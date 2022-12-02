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ВР пропонують удосконалити основи функціонування добровольчих формувань територіальних громад

17:27 02.12.2022 |

Право

 

Народний депутат Андрій Кожем'якін (фракція "Батьківщина") пропонує дозволити добровольчим формуванням територіальних громад набувати статусу юридичної особи.

Відповідний законопроєкт №8259 зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Автор законопроєкту пропонує внести зміни до закону "Про основи національного спротиву", які дадуть змогу добровольчим формуванням набувати статусу юридичної особи з самостійним бухгалтерським обліком і матеріально-технічним забезпеченням.

Пропоновані зміни також стосуються порядку зберігання і застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час виконання завдань територіальної оборони. Зокрема, пропонується дозволити зберігання стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них у місцях розташування (постійної дислокації) добровольчих формувань відповідно до вимог законодавства. Законопроєкт також пропонує надати можливість закріплювати стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них за конкретним добровольчим формуванням на праві оперативного управління зі статусом військового майна.

Кожем'якін також пропонує під час підготовки та виконання завдань територіальної оборони поширити на добровольчі формування положення Статутів гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, внутрішньої служби ЗСУ в частині обліку, інвентаризації, зберігання, списання, використання та передачі зброї та боєприпасів.

Законопроєкт пропонує також внести зміни до Статутів гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, внутрішньої служби ЗСУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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