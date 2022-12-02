Фінансові новини
- |
- 02.12.22
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР пропонують удосконалити основи функціонування добровольчих формувань територіальних громад
17:27 02.12.2022 |
Народний депутат Андрій Кожем'якін (фракція "Батьківщина") пропонує дозволити добровольчим формуванням територіальних громад набувати статусу юридичної особи.
Відповідний законопроєкт №8259 зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.
Автор законопроєкту пропонує внести зміни до закону "Про основи національного спротиву", які дадуть змогу добровольчим формуванням набувати статусу юридичної особи з самостійним бухгалтерським обліком і матеріально-технічним забезпеченням.
Пропоновані зміни також стосуються порядку зберігання і застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час виконання завдань територіальної оборони. Зокрема, пропонується дозволити зберігання стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них у місцях розташування (постійної дислокації) добровольчих формувань відповідно до вимог законодавства. Законопроєкт також пропонує надати можливість закріплювати стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них за конкретним добровольчим формуванням на праві оперативного управління зі статусом військового майна.
Кожем'якін також пропонує під час підготовки та виконання завдань територіальної оборони поширити на добровольчі формування положення Статутів гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, внутрішньої служби ЗСУ в частині обліку, інвентаризації, зберігання, списання, використання та передачі зброї та боєприпасів.
Законопроєкт пропонує також внести зміни до Статутів гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, внутрішньої служби ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський доручив розібратись з УПЦ МП і Києво-Печерською лаврою. Що це значить
|Посли G7 закликають відновити роботу Вищої Ради Правосуддя
|Міністр інфраструктури Кубраков став віцепрем'єром
|Судова мафія планує заблокувати формування нової Вищої ради правосуддя, - Шабунін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нова пошта Глобал» почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії
|ВР пропонують удосконалити основи функціонування добровольчих формувань територіальних громад
|Рада має намір встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та держнагляду за ними
|Уряд звільнив імпорт комплектувальних для виробництва генераторів від ПДВ та мита
|Siemens пропонувала Україні плавучі електростанції для Одеси, Миколаєва й Ізмаїла
|В Україні вже зібрали майже 42 мільйона тонн зерна
Бізнес
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910