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АНАЛІТИКА

Рада має намір встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та держнагляду за ними

17:20 02.12.2022 |

Право

 

Верховна Рада планує встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та державного нагляду за ними та створити систему професійної об'єктивної оцінки кредитоспроможності, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі та мінімізації ризиків на ринках капіталу.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ухвалення відповідного законопроєкту №5819 за основу підтримали у четвер 248 народних депутатів.

"Слід зазначити, що наразі діяльність рейтингових агентств в Україні регулюється ст.41 закону "Про держрегулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та нормативно-правовими актами НКЦПФР. При цьому таке регулювання не відповідає європейським практикам та стандартам діяльності рейтингових агентств", - зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ має врегулювати авторизацію рейтингових агентств, організаційні та операційні вимоги до них, механізм затвердження кредитних рейтингів, розкриття регулярної інформації, а також контроль за структурою власності та обмеження прав акціонерів (учасників) таких агентств.

Наголошується, що проєкт закону також передбачає запровадження обов'язкових платежів на ринку рейтингування, що складаються з адміністративних платежів та внесків на регулювання. Водночас передбачено, що ця норма набуде чинності через два роки після дати початку сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, визначеної законом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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