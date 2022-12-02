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Джеймі Даймон
Рада має намір встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та держнагляду за ними
17:20 02.12.2022 |
Верховна Рада планує встановити правові засади діяльності рейтингових агентств та державного нагляду за ними та створити систему професійної об'єктивної оцінки кредитоспроможності, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі та мінімізації ризиків на ринках капіталу.
Згідно з інформацією на сайті парламенту, ухвалення відповідного законопроєкту №5819 за основу підтримали у четвер 248 народних депутатів.
"Слід зазначити, що наразі діяльність рейтингових агентств в Україні регулюється ст.41 закону "Про держрегулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та нормативно-правовими актами НКЦПФР. При цьому таке регулювання не відповідає європейським практикам та стандартам діяльності рейтингових агентств", - зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.
Документ має врегулювати авторизацію рейтингових агентств, організаційні та операційні вимоги до них, механізм затвердження кредитних рейтингів, розкриття регулярної інформації, а також контроль за структурою власності та обмеження прав акціонерів (учасників) таких агентств.
Наголошується, що проєкт закону також передбачає запровадження обов'язкових платежів на ринку рейтингування, що складаються з адміністративних платежів та внесків на регулювання. Водночас передбачено, що ця норма набуде чинності через два роки після дати початку сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, визначеної законом.
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