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ВР має намір відтермінувати перехід на електронний документообіг до кінця війни в Україні
22:18 01.12.2022 |
Верховна Рада планує відтермінувати остаточний свій перехід на електронний документообіг до завершення воєнного стану в Україні, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Ухвалення відповідного законопроєкту №8241 за основу підтримали 230 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, написав Железняк у телеграмі.
Документ передбачає, що до першого дня чергової сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, яка розпочнеться після припинення чи скасування воєнного стану, запровадженого указом президента України, документи у парламенті створюватимуть у паперовій чи електронній формі. Закон про повний перехід на електронний документообіг Верховна Рада ухвалила ще у 2019 році, але поки що в парламенті він діє частково через неготовність системи.
Крім того, законопроєкт пропонує встановити, що за рішенням Верховної Ради, ухваленим більшістю народних депутатів (226 голосів) від конституційного складу, закони, ухвалені в умовах дії воєнного стану, невідкладно зможе підписувати голова ВР та спрямовувати президенту.
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