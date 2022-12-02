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ВР запровадила штрафи за мобінг
22:13 01.12.2022 |
Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за мобінг.
Ухвалення відповідного законопроєкту №5749 за основу підтримали 297 народних депутатів на пленарному засіданні у четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Згідно з документом, мобінг в Україні зможе передбачати покарання у вигляді накладення на громадян штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 1700-3400 грн, або громадські роботи на термін від 30 до 50 годин, а також накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб - від 200 до 400 НМДГ (3400-6800 грн) або громадські роботи на термін 40-60 годин.
Як повідомлялося, 15 серпня ВР ухвалила за основу законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг". Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема такої, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.
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