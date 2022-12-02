Рада ухвалила закон про географічні зазначення спиртних напоїв

Верховна Рада України 1 грудня ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про географічні зазначення спиртних напоїв» (№6480).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що документ встановлює загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв. Це, в свою чергу, гармонізує положення національного законодавства з нормами права ЄС, які підлягають імплементації на підставі Угоди про асоціацію.

Законопроєкт сприятиме розвитку крафтового виробництва спиртних напоїв та створенню робочих місць для населення, зокрема, в сільській місцевості. З'являться додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції та збільшення внутрішнього виробництва продукції з високою доданою вартістю.

Крім цього, впровадження положень документа дозволить збільшити податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

Законопроєкт вносить зміни до законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» і «Про виноград та виноградне вино».

З прийняттям документа запроваджується комплексне регулювання відносин у сфері географічних зазначень спиртних напоїв шляхом:

уточнення термінів у сфері географічних зазначень спиртних напоїв;

запровадження категорій спиртних напоїв, для яких будуть реєструватися географічні зазначення;

визначення особливостей підготовки до реєстрації географічних зазначень спиртних напоїв;

встановлення особливих вимог щодо специфікацій спиртних напоїв з географічними зазначеннями та процедури їх погодження;

визначення особливостей використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв, а також встановлення відповідальності за порушення в цій сфері;

запровадження системи контролю щодо географічних зазначень спиртних напоїв.

Законопроєкт імплементує в національне законодавство України положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2019/787 від 17 квітня 2019 року щодо визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, використання назв спиртних напоїв у представленні та маркуванні інших харчових продуктів, охорони географічних зазначень спиртних напоїв, використання етилового спирту та дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних напоях та скасування Регламенту (ЄС) № 110/2008.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики 6 жовтня підтримав урядовий законопроєкт про географічні зазначення спиртних напоїв. Законопроєкт №6480 був ухвалений у першому читанні 29 липня та отримав 231 пропозицію та правку, з яких переважну більшість враховано повністю.