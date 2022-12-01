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Рада дозволила військовим іти в оплачувану відпустку без пояснення причин
18:10 01.12.2022 |
Верховна Рада дозволила військовослужбовцям без пояснення причин брати оплачувану відпустку до 10 днів під час дії воєнного стану в Україні.
Ухвалення відповідного законопроєкту №8081 у цілому підтримали 269 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Документ пропонує внести зміни до пункту 18 статті 10-1 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно з яким в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, але не більше ніж дві доби в один кінець.
Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Раніше закон передбачав, що таку відпустку надавали військовослужбовцям лише через сімейні обставини та з інших поважних причин. Водночас, як зазначено в пояснювальній записці до проєкту закону, на практиці існує набагато більше випадків, коли "присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, і, навпаки, коли можливість побачити сім'ю, рідних важлива для військовослужбовця, особливо під час дії військового стану, ведення військових (бойових) дій".
Одна з авторів цієї законодавчої ініціативи - заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") раніше пояснювала, що так українські військові зможуть мати право на "просто відпустку, без бюрократії - без обов'язкового зазначення причин, підтверджувальних документів". "Звісно, якими "порціями" використовувати час, коли, - це залежить від оперативної обстановки, рішення командира і має бути організовано так, щоб не послабити боєздатність підрозділу", - уточнила парламентар.
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