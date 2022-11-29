Україна вийшла з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення

Кабінет Міністрів схвалив вихід України з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, здійснено вихід України з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення, яку було підписано 13 березня 1992 року в Москві (Росія).