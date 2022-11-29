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Україна вийшла з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД у сфері пенсійного забезпечення
17:24 29.11.2022 |
Кабінет Міністрів схвалив вихід України з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, здійснено вихід України з угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у сфері пенсійного забезпечення, яку було підписано 13 березня 1992 року в Москві (Росія).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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