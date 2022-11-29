ВР пропонують уніфікувати процедуру розгляду законопроєктів щодо адаптації українського законодавства до європейського

Керівництво Верховної Ради пропонує парламенту уніфікувати процедуру розгляду законопроєктів щодо адаптації українського європейського законодавства.

Як повідомляється на сайті законодавчого органу, спікер парламенту Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступник Олена Кондратюк зареєстрували в понеділок законопроєкт №8242 про зміни до регламенту Верховної Ради щодо внесення, розгляду та прийняття законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Законопроєкт пропонує включати до порядку денного сесії позачергово без голосувань законопроєкти, спрямовані на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу. Документ також пропонує дозволити додаткові супровідні документи до таких законопроєктів подавати і під час їх реєстрації, і на всіх наступних стадіях проходження в парламенті. Законопроєкт передбачає також проведення додаткових експертиз щодо відповідності євроінтеграційних законопроєктів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу у комітеті Верховної Ради, до предмета відання якого належить така оцінка. Законопроєкт також пропонує надавати можливість удосконалити підготовлений для розгляду до другого читання текст законопроєкту на підставі застережень, висловлених у висновках додаткової експертизи Кабінету Міністрів України та/або профільного комітету.

