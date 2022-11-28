Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про списання кредитів на знищене внаслідок війни майно

14:49 28.11.2022 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до прийняття у другому читанні законопроєкт 7441-1 про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він зауважив, що законопроєкт значно змінився у процесі підготовки до другого читання.

У фінальній версії документом пропонується призупинення виплат за кредитами, отриманими фізичними особами на придбання рухомого або нерухомого майна, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, або ж пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій. Такі позичальники, у випадку ухвалення закону, зможуть вимагати від кредитора призупинення платежів по кредиту за наявності підтверджуючих документів.

Також передбачається прощення кредиту на жито для тих позичальників, чия нерухомість знищена внаслідок війни.

"До другого читання прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок). Але воно повинно станом на 23 лютого 2022 року бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника", - уточнив Железняк.

Крім того, за таким договором не має бути заборгованості станом на 23 лютого, а метою отримання кредиту згідно договору має бути саме придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Згідно із законопроєктом, кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно знищене внаслідок збройної агресії РФ. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Щодо автокредитування, то анулювання заборгованості передбачається для знищених авто у випадку, якщо станом на 23 лютого це було єдине авто в сім'ї позичальника, а заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів. При цьому до другого читання із законопроєкту прибрали обмеження щодо об'єму двигуна.

Законопроєктом пропонується встановити термін для подачі заявок для списання заборгованості або призупинки виплат за нею на період дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після дня його припинення.

Як повідомлялося, Верховна Рада ще на початку липня ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 про призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3020
  0,2304
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5433  0,11 0,27 40,3896  0,09 0,21
EUR 40,1463  0,06 0,16 41,3037  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес