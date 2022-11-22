Перебування в російському полоні зараховуватиметься в страховий стаж

Час, який українці проведуть в полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Пенсійний фонд України.

Так, 19 листопада набув чинності Закон України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей".

"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні.

Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.

Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.