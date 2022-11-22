Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перебування в російському полоні зараховуватиметься в страховий стаж

08:41 22.11.2022 |

Право

 

Час, який українці проведуть в полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Пенсійний фонд України.

Так, 19 листопада набув чинності Закон України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей".

"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні.

Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.

Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6428  0,05 0,12 40,4752  0,03 0,08
EUR 39,8879  0,09 0,22 40,9662  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес