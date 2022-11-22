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Перебування в російському полоні зараховуватиметься в страховий стаж
08:41 22.11.2022 |
Час, який українці проведуть в полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Пенсійний фонд України.
Так, 19 листопада набув чинності Закон України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей".
"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні.
Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.
Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.
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