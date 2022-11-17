Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ і Білорусі

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Закон, зокрема, встановлює:

* недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ і Білорусі;

* розширення переліку високоризикових клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);

* встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) із суб'єктами, пов'язаними з Росією та/або Білоруссю.

Також норми закону реалізують рекомендації, зазначені у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, у частині забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).

Зокрема передбачено:

* удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (усувається обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ);

* віднесення до суб'єктів первинного фінансового моніторингу торгівців творами мистецтва і посередників в такій торгівлі, і суб'єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тисяч гривень і більше. Державне регулювання і нагляд за цими особами доручили Мінфіну.

"Реалізація норм закону сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій пов'язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Прийняття закону було частиною домашнього завдання для України як кандидата у члени ЄС", - поямнили в Мінфіні.