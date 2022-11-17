Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про міжнародний обмін фінданими

Законопроєкт №8131 про впровадження в Україні двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, або Загальний стандарт звітності CRS, схвалений ОЕСР, підтримала у першому читанні Верховна Рада у середу 243 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Впровадження у національне законодавство вимог Загального стандарту звітності CRS забезпечить приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією з учасниками Багатосторонньої угоди компетентних органів щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (Багатостороння угода CRS)", - прокоментував важливість документа Мінфін на своєму сайті.

Відомство уточнило, що основні зміни до Податкового кодексу України, запропоновані законопроєктом, містять, зокрема, пряму вимогу для фінансових агентів застосовувати правила Загального стандарту звітності CRS при здійсненні належної комплексної перевірки (due diligence) фінансових рахунків та подавати до Держподаткової служби інформацію про фінансові рахунки резидентів інших юрисдикцій, що беруть участь у багатосторонній угоді CRS.

Крім того, законопроєкт регулює функції та повноваження контролюючих органів для забезпечення контролю за виконанням нових правил фінансовими агентами та власниками рахунків; вимоги щодо зберігання документів; права контролюючих органів щодо збору інформації та документів для виконання ними міжнародних зобов'язань щодо обміну інформацією для податкових цілей.

"Прийняття законопроєкту дозволить забезпечити належне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо обміну інформацією для податкових цілей, підвищити прозорість та надійність України як держави-партнера з обміну інформацією, а також сприятиме запобіганню ухилення від сплати податків та підвищенню рівня дотримання вимог податкового законодавства", - підсумував Мінфін.

Як повідомлялося, Держподаткова служба 19 серпня цього року як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди CRS, а Мінфін повідомив, що перший обмін інформацією заплановано на вересень 2024 року за 2023 рік календарний рік.

У світі учасниками такого обміну є вже понад сто країн, зокрема всі країни ЄС.

