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Рада ухвалила закон про притягнення до адміністративної відповідальності аудиторів
18:19 16.11.2022 |
Верховна Рада узгодила положення Кодексу України про адміністративні правопорушення із законодавством з питань аудиторської діяльності щодо притягнення до адміністративної відповідальності аудиторів.
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Як зазначається в пояснювальній записці, адміністративна відповідальність передбачається за відмову від створення аудиторського комітету задля проведення фінансової перевірки підприємств, за порушення вимог закону щодо процедури відбору аудиторів, а також ненадання інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
За словами депутата, проєкт закону № 6246 , зареєстрований 1 листопада 2021 року, підтримали 313 депутатів.
Повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента України щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.
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