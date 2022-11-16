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АНАЛІТИКА

КСУ визнав неконституційними повноваження Мін’юсту позбавляти власності через помилку реєстратора

18:16 16.11.2022 |

Право

 

Конституційний суд визнав неконституційним припис ст. 37 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", який надавав повноваження Міністерству юстиції на підставі помилок державного реєстратора позбавляти особу права власності шляхом скасування державної реєстрації.

Відповідне рішення ухвалив Другий сенат КС у справі за конституційною скаргою ПАТ „Одестеплокомуненерго", інформує пресслужба суду.

"Розглянувши справу, Конституційний Суд України оспорюваний припис закону визнав таким, що не відповідає Конституції України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автор клопотання стверджував, що оспорюваний припис вказаного закону є неконституційним, оскільки надає Міністерству юстиції повноваження позбавляти особу права власності шляхом скасування державної реєстрації на підставі помилок, допущених державним реєстратором, чим порушує приписи частини четвертої статті 41 Конституції, згідно з якими право власності є непорушним.

Крім того, на його думку, зазначеним приписом встановлено відповідальність особи - власника нерухомого майна за помилки, допущені державним реєстратором як представником держави, що є „абсолютно протилежним" частині другій статті 3 Конституції, відповідно до якої держава відповідає перед людиною за свою діяльність

Суддею-доповідачем у даній справі виступав Олег Первомайський.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний Суд ухвалив рішення, згідно з яким громадян не зніматимуть з квартирного обліку у разі зміни їхнього місця проживання.
За матеріалами: Укрінформ
 

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