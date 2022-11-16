Верховна Рада ратифікувала Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0174 у цілому підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ратифікація цієї угоди спрямована на створення двосторонньої договірно-правової бази для здійснення регулярного повітряного сполучення між Україною та Ісландією.

Як наголошується в пояснювальній записці, після набуття чинності угода дасть змогу створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення регулярних повітряних перевезень між двома країнами, що сприятиме активізації двосторонніх культурних зв'язків, налагодженню та розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин між двома країнами.

Угода визначатиме порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною та Ісландією, порядок призначення авіапідприємств, встановлюватиме умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів.

Документ також передбачатиме взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, дасть змогу призначеним авіаперевізникам укладати комерційні домовленості щодо виконання перевезень зі спільним використанням кодів та щодо надання блоку крісел.

угода міститиме положення про авіаційну безпеку, встановлюватиме механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Крім того, угодою не передбачено жодних обмежень щодо частоти, пунктів відправлення/прибуття на територіях обох країн для здійснення регулярного повітряного сполучення, а також кількості авіапідприємств, які можуть бути призначені для здійснення таких перевезень.