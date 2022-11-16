Верховна Рада вдосконалила порядок включення благодійників до реєстру волонтерів

Верховна Рада вдосконалила порядок включення благодійників - фізичних осіб до реєстру волонтерів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8076 у цілому підтримали 308 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ передбачає скасування положення про обов'язковість надання у заяві довідок із банків зі збереженням відповідних відомостей про реквізити банківських рахунків, призначених для здійснення благодійної діяльності.

Законопроєкт також пропонує запровадити можливості подання документів для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та стримування збройної агресії Росії і у письмовій, і в електронній формі.