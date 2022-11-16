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АНАЛІТИКА

Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів

17:38 16.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7492 загалом підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Ця норма дійсна до кінця 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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