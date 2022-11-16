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Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів
17:38 16.11.2022 |
Верховна Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7492 загалом підтримали 313 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Закон пропонує, що після включення особи до Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ звільнення від оподаткування (18% ПДФО та 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Ця норма дійсна до кінця 2022 року.
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