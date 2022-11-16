Зеленський підписав закон про створення спецфонду для націоналізованих російських активів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2022 рік щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Про це повідомляється на парламентському порталі.

Фонд фінансуватиметься за кошти від продажу націоналізованих російських активів.

Кошти фонду пропонується спрямовувати на:

→ будівництво та ремонт громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту;

→ реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних із наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електро- та газопостачання, освітлення;

→ реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;

→ розробку проєктної документації для об'єктів, зруйнованих внаслідок агресії;

→ закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

→ закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних закладів на постраждалих територіях.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першим вкладом у фонд ліквідації наслідків війни можуть стати 15,8 млрд грн, які були в російських банках ПІБ та МР Банк.