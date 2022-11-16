Фінансові новини
- |
- 16.11.22
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про створення спецфонду для націоналізованих російських активів
17:28 16.11.2022 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2022 рік щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Про це повідомляється на парламентському порталі.
Фонд фінансуватиметься за кошти від продажу націоналізованих російських активів.
Кошти фонду пропонується спрямовувати на:
→ будівництво та ремонт громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту;
→ реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаних із наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електро- та газопостачання, освітлення;
→ реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій;
→ розробку проєктної документації для об'єктів, зруйнованих внаслідок агресії;
→ закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств з благоустрою територій;
→ закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних закладів на постраждалих територіях.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першим вкладом у фонд ліквідації наслідків війни можуть стати 15,8 млрд грн, які були в російських банках ПІБ та МР Банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина оголосила про додатковий пакет військової допомоги для України
ТОП-НОВИНИ
|Столтенберг: Розслідування триває, треба почекати результатів. Попередньо, це була українська ракета ППО
|Дуда: інцидент з ракетою не є нападом на Польщу
|Швеція надасть Україні допомогу на 350 мільйонів доларів
|Байден попросив Конгрес виділити Україні 37 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада має намір врегулювати ринок ГМО-продуктів
|Верховна Рада ратифікувала Угоду про повітряне сполучення з Ісландією
|Верховна Рада вдосконалила порядок включення благодійників до реєстру волонтерів
|Рада розширила перелік податкових пільг для волонтерів
|Зеленський підписав закон про створення спецфонду для націоналізованих російських активів
|Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування
Бізнес
|Ілон Маск скасовує віддалену роботу в Twitter та закликає співробітників готуватися до «важких часів»
|Схема на 200 мільйонів євро: В Україні знайшли три колцентри європейських шахраїв
|CERT-UA попереджає про хакерську розсилку від імені нібито Держспецзв'язку
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки