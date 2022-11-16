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Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування
17:20 16.11.2022 |
Верховна Рада у середу, 16 листопада, проголосувала за припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування. Розірвання договору підтримали 304 депутати, повідомив перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
Доцільність припинення дії угоди у пояснювальній записці обґрунтовується необхідністю захисту національних інтересів та національної безпеки "у зв'язку із підтримкою Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни Російської Федерації проти України".
Також вказується, що це дозволить "прискорити згортання економічних і фінансових зв'язків з Республікою Білорусь".
Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування 15% замість пільгової - 10% на проценти.
Угода діяла з 1994 року.
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