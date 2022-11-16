Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

17:20 16.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада у середу, 16 листопада, проголосувала за припинення дії угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування. Розірвання договору підтримали 304 депутати, повідомив перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Доцільність припинення дії угоди у пояснювальній записці обґрунтовується необхідністю захисту національних інтересів та національної безпеки "у зв'язку із підтримкою Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни Російської Федерації проти України".

Також вказується, що це дозволить "прискорити згортання економічних і фінансових зв'язків з Республікою Білорусь".

Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування 15% замість пільгової - 10% на проценти.

Угода діяла з 1994 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Білорусь
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,0935
  1,7114
 4,70

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8732  0,11 0,28 40,6748  0,05 0,12
EUR 40,2210  0,20 0,49 41,4968  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес