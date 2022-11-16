Верховна Рада законодавчо закріпила поняття "мобінгу" та врегулювала протидію цьому явищу.

Ухвалення відповідного законопроєкту № 5748 у цілому підтримали 302 народних депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, зокрема, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Згідно із законопроєктом, роботодавець зобов'язаний, зокрема, розробити процедуру надання психологічної допомоги та підтримки співробітникам, які постраждали від мобінгу.