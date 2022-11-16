Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про заборону надавати географічним об'єктам пов'язані з РФ назви

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону надавати географічним об'єктам в Україні назви, які пропагують або символізують Російську Федерацію, повідомив член комітету Олександр Качура (фракція "Слуга народу").

"Комітет ВР з організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав законопроєкт про внесення змін до закону України "Про географічні назви". Проєкт закону спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки Росії", - написав Качура у телеграм-каналі в середу.

Документ, зокрема, забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, її державних та культурних діячів, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події.

Агентству "Інтерфакс-Україна" Качура уточнив, що йдеться про рекомендацію до ухвалення в цілому законопроєкту №7253, який парламент підтримав у першому читанні 18 липня.