Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українцям дозволили платити внески на майбутню пенсію з 16 років

15:58 04.11.2022 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для українців платити єдиний соціальний внесок для свого страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Зазначається, що 4 листопада 2022 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №7649 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні".

Документом, зокрема, передбачається, що право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно договору, що укладається з Пенсійним фондом України, мають особи з 16-річного віку.

Крім того, змінами передбачена можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку). При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% - до солідарної пенсійної системи.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики прискорити роботу щодо внесення найближчим часом на розгляд Верховної Ради напрацьований законопроєкт про впровадження накопичувального рівня пенсійної системи.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9817
  0,3529
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 11:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5380  0,00 0,01 40,4820  0,01 0,02
EUR 38,5310  0,05 0,12 39,7513  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес