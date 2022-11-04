Українцям дозволили платити внески на майбутню пенсію з 16 років

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює право для українців платити єдиний соціальний внесок для свого страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Зазначається, що 4 листопада 2022 року парламент ухвалив у цілому законопроєкт №7649 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні".

Документом, зокрема, передбачається, що право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно договору, що укладається з Пенсійним фондом України, мають особи з 16-річного віку.

Крім того, змінами передбачена можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформації про яку немає в системі персоніфікованого обліку). При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% - до солідарної пенсійної системи.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики прискорити роботу щодо внесення найближчим часом на розгляд Верховної Ради напрацьований законопроєкт про впровадження накопичувального рівня пенсійної системи.