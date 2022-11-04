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Рада зменшить штрафи за ухилення від митних платежів у 3 рази
14:31 04.11.2022 |
Верховна Рада схвалила проєкт закону "Про внесення змін до Митного кодексу щодо врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів".
З прийняття відповідного законопроєкту №8062 у першому читанні проголосували 255 народних депутатів, свідчить інформація на сайті парламенту.
Метою ухвалення документа у пояснювальній записці до нього вказано приведення положень Митного кодексу, що передбачає покарання за "дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів" у відповідність до рішення Конституційного Суду.
Зокрема, у червні Конституційний Суд дійшов висновку, що передбачене вказаними положеннями покарання не враховує необхідність дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час притягнення особи до адміністративної відповідальності.
З огляду на це законопроєктом пропонується встановити мінімальний розмір штрафу за такі діяння на рівні від 50% до 100% несплаченої суми митних платежів, хоча зараз він становить 300% несплаченої суми митних платежів.
Крім того, законопроєкт пропонує пом'якшити умови мирової угоди для порушників митних правил, дозволивши їм сплачувати в рамках такої угоди лише 50% несплаченої суми митних платежів.
Також пропонується передати право накладати штраф за ухилення від митних платежів від Державної митної служби судам.
Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що рішення КСУ не містить жодних вказівок на необхідність зниження максимально можливого розміру штрафу за такі правопорушення, адже у ньому йдеться лише про дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, а не її справедливості та домірності (пропорційності).
"У свою чергу, положеннями законопроєкту, окрім встановлення диференційованого підходу до визначення розміру штрафу... фактично пропонується пом'якшити відповідальність за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів", - вказують експерти Верховної Ради.
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